النفط يتراجع في تعاملات متقلبة مع متابعة نتائج الانتخابات الأمريكية

2020/11/04 | 11:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء في جلسة متقلبة مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية وبيانات المخزونات.

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