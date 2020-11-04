2020/11/04 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يشتبكون مع قوة من البيشمركة في دهوك ويصيبون 3 من عناصرها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يشتبكون مع قوة من البيشمركة في دهوك ويصيبون 3 من عناصرها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يشتبكون مع قوة من البيشمركة في دهوك ويصيبون 3 من عناصرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).