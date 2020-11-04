لقاء بين زيدان وجوحي ورئيس النزاهة لبحث استرجاع أموال الدولة

2020/11/04 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، الأربعاء، (04 تشرين الثاني، 2020)، مع مدير مكتب رئيس الوزراء، رائد جوحي، ورئيس هيأة النزاهة علاء الساعدي استرجاع أموال الدولة ومكافحة الفساد.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "زيدان استقبل في مكتبه اليوم الاربعاء الموافق 4 /11 / 2020، رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء، وعلاء الساعدي رئيس هيئة النزاهة".

واضاف البيان أن "المجتمعين بحثوا الجهود المشتركة للجهات المختصة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترجاع اموال الدولة".

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