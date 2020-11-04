اليوم.. انطلاق الجولة الثالثة من الدوري الممتاز بمباراتين هذه مواعيدها والقنوات الناقلة

2020/11/04 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنطلق اليوم الاربعاء ( 4 تشرين الثاني 2020)، منافسات الجولة الثالثة من دوري الكرة الممتاز، بإقامة مباراتين، واحدة في السماوة والثانية تستضيفها البصرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن اللقاء الاول يجمع السماوة في ملعبه مع فريق النجف عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، والمباراة ستكون أكثر تعقيدا على النجف من صاحب الضيافة".

وأضاف، أن فريق النجف حيث يدخل مكسور نفسيا بعد العقوبة الادارية التي تعرض لها بقرار من التطبيعية واعتباره خاسراً في الجولة الثانية امام فريق المحافظة الثاني نفط الوسط، أما السماوة فسيدخل المباراة منتشياً بفوز على الميناء في الجولة الثانية.

وتابع مراسلنا، أن اللقاء الثاني سيستضيفه ملعب الفيحاء بالبصرة ويجمع الميناء بالكهرباء، حيث الاول يريد التعويض لخسارة الجولة الماضية من السماوة، وهو قادر بإمكانية لاعبيه وإسمه وسلاح الارض، أما الكهرباء القادم من خسارة في الجولة الاولى وتعادل في الثانية، هو الآخر يأمل التعويض.

موعد مباراة السماوة ضد النجف تقام في الساعة الثانية والنصف ظهراً.

موعد مباراة الميناء والكهرباء تقام عند الخامسة والنصف مساءً، تنقلها قناة آسيا الفضائية.

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