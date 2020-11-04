نائب لـ “النور”: قانون “معادلة الشهادات” يشرعن للشهادات التي لا تحمل صفة علمية

2020/11/04 | 11:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد النائب في البرلمان، مثنى أمين، إن “قانون “معادلة الشهادات” يشرعن للشهادات التي لا تحمل صفة علمية أكاديمية منهجية، ولا تتوافق مع المعايير العلمية المطلوبة، للشهادات، ومعادلتها.وأضاف لـ “النور نيوز” أن “على وزارة التعليم العالي، وهيئة الرأي في الوزارة، أن يقفوا بوجه هذا القانون، وأن يرفضوه، وأن يطالبوا مجلس النواب بضرورة تعديل هذا …

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