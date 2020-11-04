وسائل اعلام : تقدم بايدن على ترامب في المجمع الانتخابي

2020/11/04 | 11:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلنت وسائل اعلام امريكية ان المرشح الديمقراطي جو بايدن حصل على 236 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 213 صوتا لدونالد ترامب حتى الان ./انتهى2

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