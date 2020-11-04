رئاسة الجمهورية تدعو لوقف ظاهرة تجريف البساتين والاراضي الزراعية

2020/11/04 | 11:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ دعا رئيس ديوان رئاسة الجمهورية مهند حسام الدين ، الى ايقاف ظاهرة تجريف البساتين والاراضي الزراعية .واكد حسام الدين خلاله استقباله وفدا من شيوخ عشائر الملاحمة في منطقة الراشدية بحسب بيان ديوان الرئاسة : اهمية تقديم الدعم الكامل للفلاحين والمزارعين , من اجل تطوير الموارد وتنويع مصادر الايرادات وبناء اقتصاد زراعي يساعد على تخطي حالات الركود الاقتصادي التي تواجهها البلاد ".واشاد حسام الدين بدور بعض شيوخ العشائر في الحفاظ على البساتين والموروث الزراعي ، مشددا على اهمية ان تتضافر جهود الشيوخ والفلاحين والجانب الحكومي على حد سواء، لتفعيل القطاع الزراعي وايقاف حالات التجاوز على الاراضي الزراعية وتجريف البساتين التي اضرت بثروتنا الحيوية".وتابع : ان المسؤولية تضامنية ويتوجب على الجميع القيام بدوره الوطني على اكمل وجه.



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