ترامب: سنلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات

2020/11/04 | 11:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب انه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات ، موضحا " لن نصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات"./انتهى9

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