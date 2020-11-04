اردوغان يعلن عن اغلاقات جديدة في تركيا بعد تفشي فيروس كورونا

2020/11/04 | 11:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أن على المطاعم ودور السينما وأنشطة تجارية أخرى أن تغلق أبوابها الساعة العاشرة مساء في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وجاء الإعلان بعد أقل من أسبوع على تخطي تركيا عتبة 10 آلاف … Readmore

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