وفاة رئيس مكتب ممثلية المرشد الايراني علي الخامنئي في العراق بفيروس كورونا

2020/11/04 | 11:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي رئيس مكتب ممثلية المرشد الايراني علي الخامنئي، في العراق، نجف نجفي روحاني، بسبب اصابته بفيروس كورونا في مدينة قم الايرانية.نجف نجفي روحاني توفي في مستشفى “الشهيد بهشتي” بمدينة قم الثلاثاء، بسبب اصابته بفيروس كورونا، وفقاً لوكالة ارنا الايرانية.… Readmore

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