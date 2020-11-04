انتخابات 2020.. ترمب يتقدم على منافسه في 5 ولايات من أصل 6 لم يتم فيها الفرز الكلي للأصوات

2020/11/04 | 11:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خريطة نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

1008 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية، الأربعاء، بان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، فاز بولاية أريزونا، ليحصد 11 صوتا في المجمع الانتخابي من الولاية الجنوبية التي ظلت معقلا للجمهوريين لعقود.

وذكرت الوكالة في تقرير اليوم، 4 تشرين الثاني 2020، ان ولاية أريزونا لم تصوت لأي مرشح ديمقراطي لمنصب الرئيس، منذ فوز بيل كلينتون بها في عام 1996، وكان حينها أول مرشح ديمقراطي يفوز بالولاية منذ هاري ترومان، كما ان أريزونا كانت في سباق هذا العام، من بين الولايات المتأرجحة، رغم أنها ظلت ولاية جمهورية لوقت طويل.

وأظهرت استطلاعات الرأي، قبل يوم الحسم، تقدم بايدن بفارق ضئيل على منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، في أريزونا وولايات رئيسية أخرى، مثل فلوريدا ونورث كارولاينا وجورجيا.

ونظرا لأهميتها في معركة الرئاسة، هذا العام، أقام نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس، السناتورة كامالا هاريس، تجمعات انتخابية عدة فيها، قبل أيام من يوم الاقتراع، وقام موظفو الحملتين بطرق الأبواب لحث الناخبين على التصويت لمرشحيهم.

وفيما يلي آخر النتائج في عدد من الولايات المهمة:

- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي): فرز نحو 80% من الأصوات (ترمب: 46.3% - بايدن: %52.4)

- كولورادو (9 أصوات بالمجمع الانتخابي): فرز 88% من الأصوات (ترمب: 41.7% - بايدن: 55.9%)

- فلوريدا (29 صوتا): فرز 96% من الأصوات (ترمب: 51.2% - بايدن: 47.8%)

- جورجيا (16 صوتا): فرز 91% من الأصوات (ترمب: 50.6% - بايدن: 48.1%)

-ايوا (6 أصوات): فرز 92% من الأصوات (ترمب: 52.6% - بايدن 45.4%)

- ميتشغان (16 صوتا): فرز 66% من الأصوات (ترمب: 53.0% - بايدن: 45.2%)

- مينيسوتا (10 أصوات): فرز 92% من الأصوات (ترمب: 45.2% – بايدن: 52.7%)

- ويسكنسن (10 أصوات): فرز 72% من الأصوات (ترمب: 51.5% - بايدن: 46.8%(

- نيفادا (6 أصوات): فرز 78% من الأصوات، (ترمب: 47.7 - بايدن: 50.4%)

- نيوهامشير (4 أصوات): فرز 70% من الأصوات (ترمب: 44.9% – بايدن: 53.1%)

- كارولينا الشمالية (15 صوتا): فرز 95% من الأصوات (ترمب: 50.1% - بايدن 48.7%)

- أوهايو (18 صوتا): فرز 90% من الأصوات (ترمب: 53.3% - بايدن 45.2%)

- بنسيلفانيا (20 صوتا): فرد 64% من الأصوات (ترمب: 56.6% - بايدن: 42.0%)

- تكساس (38 صوتا): فرز 92% من الأصوات (ترمب: 52.3% - بايدن: 46.2%)

- فيرجينيا (13 صوتا): فرز 74% من الأصوات (ترمب: 49.0% - بايدن: 49.0%)

- كاليفورنيا (55 صوتا): فرز 70% من الأصوات (ترمب: 32.0% - بايدن: 66.2%)

- كونيكتيكت (7 أصوات): فرز 85% من الأصوات (ترمب: 39.9% - بايدن 58.6%)

- ديلواير (3 أصوت): فرز 98% من الأصوات (ترمب: 39.8% - بايدن: 58.8%)

- كولومبيا (3 أصوات): فرز 9% من الأصوات (ترمب: 5.9% - بايدن: 91.9%)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات 2020.. ترمب يتقدم على منافسه في 5 ولايات من أصل 6 لم يتم فيها الفرز الكلي للأصوات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات 2020.. ترمب يتقدم على منافسه في 5 ولايات من أصل 6 لم يتم فيها الفرز الكلي للأصوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).