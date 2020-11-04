الكعبي : الأزمة المالية جعلتنا نفتقد الچلبي بشدة

2020/11/04 | 11:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} في الذكرى الخامسة لرحيل رئيس المؤتمر الوطني العراقي، احمد الچلبي، صرح النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي أن "الأزمة المالية التي يمر بها العراق اليوم تجعلنا نفتقد بشدة واكثر من اي وقت مضى على خسارة عقل اقتصادي كبير كأحمد الجلبي.

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