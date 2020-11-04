زيدان ومدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس النزاهة يبحثون مكافحة الفساد واسترجاع أموال الدولة

2020/11/04 | 11:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في مكتبه اليوم الأربعاء رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء وعلاء الساعدي رئيس هيئة النزاهة.

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