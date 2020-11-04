تحذيرات نيابية من انفجار شعبي وعودة التظاهرات بسبب تأخر الرواتب

2020/11/04 | 11:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..انتقد النائب كاطع الركابي، الاربعاء، الورقة البيضاء التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما حذر من عودة التظاهرات الشعبية.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تاخير الرواتب في العراق لفترات تصل الى 40-50 يوما له تداعيات سلبية على الشارع وممكن تدفع الى بروز تظاهرات شعبية كبيرة”، لافتا الى ان ضرورة ان تدرك الحكومة بان هناك فئات كبيرة تعتمد بشكل اساسي على الرواتب في تمشية امورها الحياتية خاصة المتقاعدين والعجزة والرعاية الاجتماعية”.واضاف الركابي،ان “الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لايمثل حلول انية للازمة الاقتصادية والمالية في البلاد بل حلول لما بعد 3-5 سنوات وهذا ما يجب الانتباه له والسعي لايجاد بدائل تسهم في رفد الميزانية خاصة تعظيم الايرادات الغير نفطية سواء الضرائب او الكمارك”.واشار الركابي الى ان “مزاد بيع العملة في العراق يمثل حالة استنائية في الشرق الاوسط من خلال بيع 150-200 مليون دولار في حل مزاد ويجري لمصارف محددة هي المستفيدة منه “، مؤكدا “ضرورة اعادة النظر في هذا الاطار والسعي الى تعظيم الايرادات المالية لان الوضع المالي المتازم يجب ان لايدوم ولايمكن الاعتماد الى ما لانهاية على القروض المالية”.انتهى/ 25 ف

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