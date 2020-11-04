التخطيط النيابية: الحكومة تريد ان يكون البرلمان اسيرا لقرارات الاقتراض

2020/11/04 | 11:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي , الأربعاء , ان الحكومة الحالية مازالت غير شفافة وان قراراتها عشوائية وتمنتنع من الإجابة الشافية بشكل منطقي , مشيرا الى ان الحكومة تحاول من خلال تأخير دفع الرواتب الى ان يكون البرلمان اسيرا لقرارت الاقتراض .وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” حكومة الكاظمي غير شفافة وغير واضحة بما تسلكة من توجهات سياسية واقتصادية وملاحظتنا المسجلة على قرارتها مازالت عشوائية “.وأضاف ان ” قضية تأخير دفع الرواتب للمتقاعدين والموظفين مقصود وذلك لاجل رضوخ البرلمان الى قرارات الاقتراض وان يكون اسيرا لها ” .واوضح البلداوي ان “التوجه الى مصر هو سياسي ولايتعلق بالتنمية وابعاد الصين عن العراق الذي يعد شريكا مهما في هذه المرحلة الحرجة لغرض الرغبة الامريكية ” .



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