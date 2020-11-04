مجلس النواب يناقش قانون تمويل العجز المالي

2020/11/04 | 11:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يستأنف مجلس النواب، يوم السبت المقبل، جلساته الاعتيادية لمناقشة وإقرار عدد من مشاريع القوانين.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية يوم السبت المقبل لمناقشة 12 فقرة.

واضافت: من ابرز الفقرات التي سيناقشها مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

PUKmedia خاص ‌

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