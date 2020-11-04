الحكومة تنتظر اقرار الاقتراض لصرف الرواتب

2020/11/04 | 11:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت اللجنة المالية النيابية تحميل مجلس النواب مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين، معتبرة تصريحات المتحدث باسم رئيس الوزراء بهذا الشأن ضغط سياسي على المجلس.

وكان احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء اعلن مساء امس الثلاثاء ان رئيس المجلس مصطفى الكاظمي وجه في مستهل جلسة المجلس الاسبوعية، وجه "وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين، بإنتظار إقرار قانون تغطية العجز المالي من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين".

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاربعاء، انه "من غير المنطقي تحميل مجلس النواب مسؤولية تأخر صرف الرواتب"، معتبرا ان "هذا ضغط سياسي على المجلس لتمرير قانون تمويل العجز المالي".

وأضاف ان مجلس النواب لا يقبل بمبلغ الاقتراض المحدد في قانون تمويل العجز المالي وهو 41 ترليون دينار عراقي، مشيرا الى ان المجلس يريد ان يحدد المبلغ بين 10 الى 15 ترليون دينار وفي اقصى حد ان يكون 20 ترليون، مشددا على ان المجلس يريد ان يغطي مبلغ الاقتراض، الرواتب والنفقات الضرورية في ظل غياب قانون الموازنة للعام 2020.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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