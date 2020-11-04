منافسة شرسة في الانتخابات الامريكية بين ترامب وبايدن والكفة لغاية الان ترجح فوز بايدن

2020/11/04 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية الأكثر استقطابا منذ عقود منافسة حادة جدا فيما اتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الديموقراطيين بمحاولة “سرقة” الانتخابات لكن بدون تقديم أي دليل ملموس على ذلك فيما يتواصل فرز الأصوات.وتوقع ترمب أن يحقق “فوزا كبيرا” … Readmore

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