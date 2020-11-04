اللجنة البايومترية بحكومة إقليم كردستان توقف أكثر من 16 ألف راتب غير قانوني

2020/11/04 | 11:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة العليا التي شكلتها حكومة إقليم كردستان لمتابعة موضوع ازدواج الرواتب، عن إيقاف رواتب أكثر من ستة عشر ألف راتب غير قانوني.

وأصدرت اللجنة بيانا ذكرت فيه انها عقدت اجتماعا برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني، وبحضور وزير مالية الإقليم، تم خلاله الاطلاع على البيانات التي قدمتها دائرة التنسيق والمتابعة ودائرة تكنولوجيا المعلومات، والتي كشفت عن وجود أكثر من مئة وستة آلاف شخص ممن يتقاضون أكثر من راتب تم تنظيم معظمها بقانون، من بينها أكثر من ستة عشر الف راتب غير قانوني، مبينة انها أوصت وزارة المالية بإيقاف تلك الرواتب وتخصيص مدة ستة أشهر لمراجعة الملفات الخاصة بها.

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