2020/11/04 | 11:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاعود النخيل.. مهنة متوارثة تنهكها قلة الدعم وهلاك الاشجار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاعود النخيل.. مهنة متوارثة تنهكها قلة الدعم وهلاك الاشجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).