صاعود النخيل.. مهنة متوارثة تنهكها قلة الدعم وهلاك الاشجار


صاعود النخيل.. مهنة متوارثة تنهكها قلة الدعم وهلاك الاشجار
2020/11/04 | 11:55 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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