الانتخابات الأمريكية ترفع سعر صرف الدولار في تعاملات الأربعاء

2020/11/04 | 11:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ - أمل نبيل / - استهل الدولار الأمريكي التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء على ارتفاع، مع اقتراب حسم نتائج الانتخابات الأمريكية بين مرشحي الرئاسة "دونالد ترامب" و"جون بايدن".

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