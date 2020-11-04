البورصة الامريكية تنتعش وسط مراهنات المستثمرون على الانتخابات وسرعه حسمها

2020/11/04 | 11:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع كبير أمس، ويراهن المستثمرون على أن الانتخابات الرئاسية ستحسم دون الدخول في عملية طويلة، ما سيؤدي إلى صفقة سريعة بشأن المزيد من التحفيز المالي.وصعد المؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 2.06% إلى 27480.03 نقطة، وأغلق … Readmore

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