ارتفاع الدولار الأمريكي عالمياً مع متابعة نتائج انتخابات الرئاسة

2020/11/04 | 12:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع انتظار نتائج انتخابات الرئاسة.

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