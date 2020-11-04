زيدان يبحث مع جوحي والساعدي مكافحة الفساد واسترجاع أموال الدولة

2020/11/04 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان،اليوم الاربعاء،مع مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي ورئيس هيأة النزاهة علاء الساعدي،مكافحة الفساد واسترجاع أموال الدولة.

وذكر بيان للمجلس القضاء تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،أن"القاضي زيدان استقبل مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس هيأة النزاهة وبحث معهما الجهود المشتركة للجهات المختصة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترجاع اموال الدولة".

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