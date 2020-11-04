2020/11/04 | 12:08 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأربعاء 4 نوفمبر 2020 | 11:52 صباحاً | عدد القراءات : 18

شرطة ذي قار تعلن القبض على 33 متهما في المحافظة

اعلنت مديرية شرطة ذي قار، الاربعاء، القاء القبض على 33 متهما في عموم اقضية ونواحي المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وذكرت المديرية في بيان تلقته"عين العراق نيوز"، ان"مديريات واقسام الشرطة تمكنت من القبض على 7 متهمين بتهديد المواطنين ، تمت احالتهم الى المحاكم المختصة ، من اصل 33 متهما القي القبض عليهم وفقا لأحكام مختلفة منها المتاجرة بالمخدرات وضبط بحوزتهم 54 قرصاً مخدراً ، بالإضافة الى 2،5 غرام من مادة الكريستال المخدرة ، فضلا عن متهمين بجرائم الشروع بالقتل وحيازة اسلحة غير مرخصة والاحتيال".

واضافت، انه"تم احالة جميع المتهمين الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية تمهيدا لإحالتهم للقضاء".انتهى4

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