وسط دعوات محبيه.. عملية جراحية ناجحة في دماغ مارادونا

2020/11/04 | 12:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضع الاسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا لعملية جراحية في الدماغ بسبب ورم دموي في وقت متأخر مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي لكنه ما زال تحت المراقبة كما اعلن طبيبه ليوبولدو لوكي.

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