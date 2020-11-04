النتائج الأولية للإنتخابات الامريكية

2020/11/04 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت صناديق الاقتراع في عدد من

الولايات أميركية في الانتخابات

الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس

الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز

بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب

الرئيس السابق جو بايدن.

وأظهرت

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