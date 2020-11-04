اعتقال وكيل وزارة سابق بالعراق بتهم فساد

2020/11/04 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة مكافحة الفساد العراقية،

الثلاثاء، اعتقالها مستشار رئيس

الحكومة العراقية، وكيل وزارة الكهرباء

السابق رعد الحارس.

واعتقل الحارس من منزله، بعد صدورأمر

قبض بحقه من الهيئة القضائية حسب ما

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