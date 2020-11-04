2020/11/04 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى

القاضي الدكتور فائق زيدان في مكتبه

اليوم الاربعاء الموافق 4 /11 / 2020 السيد

رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء

والسيد علاء الساعدي رئيس هيئة النزاهة

وبحث معهما الجه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء يبحث مع مدير مكتب الكاظمي جهود استرجاع أموال الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء يبحث مع مدير مكتب الكاظمي جهود استرجاع أموال الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).