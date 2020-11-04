2020/11/04 | 12:08 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء يبحث مع مدير مكتب الكاظمي جهود استرجاع أموال الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
القاضي الدكتور فائق زيدان في مكتبه
اليوم الاربعاء الموافق 4 /11 / 2020 السيد
رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء
والسيد علاء الساعدي رئيس هيئة النزاهة
وبحث معهما الجه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء يبحث مع مدير مكتب الكاظمي جهود استرجاع أموال الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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