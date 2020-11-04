بايدن يفوز في ولاية ماين  ويحصل على ٢٣٨ صوتا لكبار الناخبين مقابل ٢١٣ لترامب

2020/11/04 | 12:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – فاز المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن بالانتخابات في ولاية ماين بشمال شرق الولايات المتحدة كما أفادت شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك تايمز الاربعاء ما يتيح له تعزيز تقدمه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.وهذه الولاية التي كانت فازت فيها الديموقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 ستتيح لبايدن الفوز بأصوات ثلاثة […]

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