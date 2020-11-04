2020/11/04 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | تقدم لترمب في ولايات جورجيا وميتشغن وكارولاينا الشمالية وبنسلفانيا ويسكونسن وألاسكا

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