الهرب من منزل الحريم - مذكرات السيدة السويدية ارورا نيلسون 3 / 8 - مؤيد عبد الستار

2020/11/04 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_عبد_الستار ترجمة موجزة وعرض لمذكرات السيدة السويدية ارورا نيلسون التي تزوجت من الشاب الافغاني عاصم خان ابن رئيس وزراء افغانستان في عهد الملك حبيب الله وأصبح اسمها رورا عاصم خان .



3من 8في الحادي والعشرين من مارس / اذار 1927 قررنا السفر الى افغانستان .



تجمع في المحطة بعض الرجال من أصدقاء عاصم ، وأعضاء السفارة.



ودعنا الوزير الافغاني أحمد علي خان وترقرقت الدموع في عينيه وهو يردد : أنـتِ أختي.

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