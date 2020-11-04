جمرة -الصراع الطبقي- تحت الرماد- بضعة مسائل عن انتفاضة اكتوبر - نادية محمود

2020/11/04 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_محمود يبدو ان الخيبة والاحباط تسيطر على اجواء المحتجين الذين دعوا وبهمة عالية الى استمرار الثورة او الانتفاضة.



بعد ان بدأت التعبئة الجماهيرية لإدامة واستمرار الانتفاضة في يومي 1 ويوم 25 اكتوبر وانخرطت الجموع الشبابية المحتجة، الطلبة والشباب والنساء.



رفعت اعلام العراق، ارتفعت الهتافات ضد احزاب ومليشيات السلطة الحاكمة، حملوا صور الضحايا، وكالعادة، تعرضوا للقمع من قبل القوات الامنية، وحدثت اصابات بين الم ......





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