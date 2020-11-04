منفذ باشماخ يكشف عن قرارات جديدة ستدخل حيز التنفيذ لتنظيم العمل ومنع التهريب

2020/11/04 | 12:18 - المصدر: NRT عربية

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منفذ باشماخ الحدودي

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف مدير الجمارك في منفذ باشماخ الحدودي شاخوان محمد، الأربعاء، عن قرارات جديدة ستدخل حيز التنفيذ لتنظيم العمل ومنع التهريب.

وقال محمد في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم 4 تشرين الثاني 2020، إن "هناك أربعة منافذ حدودية رسمية في إقليم كوردستان، وهي منفذ إبراهيم الخليل، وحاج عمران، وباشماخ وبرويزخان"، مبينا أنه "تم إبلاغ الحكومة والبرلمان والجهات ذات العلاقة بشأن مشكلة التهريب".

وأضاف أن "البرلمان والحكومة يتابعان هذا الملف بشكل جاد وأصدروا قرارات وتعليمات من أجل تقليل التهريب وجمع الموارد والسيطرة على المنافذ"، مؤكدا أن "القرارات ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل وتنظيم عمل المنافذ وفقا لبرنامج محدد".

وأشار إلى أن "موارد منفذ باشماخ تعود إلى وزارة المالية في إقليم كوردستان وأي تعامل مع بغداد يتم من خلال الحكومة والوزارات"، موضحا بأنه "لا يوجد لدى المنفذ أي ارتباط مباشر مع بغداد".

ر.إ

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