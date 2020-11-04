قصة صورة المقاتلة العراقية وكونري في اسرائيل قبل نصف قرن

2020/11/04 | 12:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عقب وفاة النجم الاسكتلندي الشهير، شين كونري، نشرت القوات الجوية الإسرائيلية صورة له مع أحد القادة العسكريين الإسرائليين وخلفهما طائرة "ميغ 21" جرى الاستيلاء عليها من الجيش العراقي قبل نحو 54 عاما.

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