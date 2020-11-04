الانتخابات الامريكية تعيد النفط للمنطقة الحمراء وانخفاض للذهب

2020/11/04 | 12:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عكست أسعار النفط اتجاهها وعادت إلى الانخفاض، اليوم الأربعاء، بعدما كانت قد صعدت بنحو 2% في وقت سابق من التعاملات، وسط حالة من الترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

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