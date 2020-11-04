القاهرة... مراسيم خاصة بمنح جائزة عثمان صبري للكاتب السيد عبدالفتاح

2020/11/04 | 12:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تجري في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الاربعاء، مراسيم خاصة بمنح جائرة عثمان صبري للصداقة بين الشعوب منها جائزتها في دورتها الخامسة للكاتب والصحافي المصري السيد عبدالفتاح علي.

وقال الصحافي السيد عبدالفتاح في حديث لـ PUKmedia، انه لجنة جائرة عثمان صبري للصداقة بين الشعوب ستسلمه الجائزة اليوم في تمام الساعة الـ 5 بتوقيت القاهرة ( الـ 5 بتوقيت اقليم كوردستان)، مشيرا الى ان المراسيم سيحضرها عدد من الشخصيات والمثقفين والاعلاميين الكورد والمصريين.

واعرب السيد عبدالفتاح عن اعتزازه بنيله هذه الجائزة المرموقة، حسب تعبيره، مشيرا الى انه شرف عظيم وهذا التكريم دافع ليستمر في دعم القضية الكوردية ويعزز اواصر الصداقة بين المصريين والكورد.

يذكر ان لجنة جائرة عثمان صبري للصداقة بين الشعوب أعلنت في ايلول المنصرم منح جائزتها في دورتها الخامسة للكاتب والصحافي المصري السيد عبدالفتاح علي تقديرا لدوره ومواقفه المؤيدة للشعب الكوردي.

والسيد عبدالفتاح علي صحافي عضو في نقابة الصحافيين المصريين، ينشر مقالاته وتحليلاته في صحف ومواقع عربية وكوردية منها المصور والأهرام العربي وصحيفة كوردستاني نوي وموقع PUKmeda، وغيرها، وهو خبير في الشؤون الكوردية، ورئيس مركز القاهرة للدراسات الكوردية الذي أسسه في القاهرة عام 2013، ومدير دار نفرتيتي للنشر والدراسات والترجمة، والتي تهتم بشكل أساسي بتوثيق وتجسير العلاقات الثقافية بين الشعبين المصري والكوردي، ونشر الأعمال الفكرية والأدبية والإبداعية للمبدعين الكورد.

حاصل على جائزة نقابة الصحافيين عن سلسلة تقارير ميدانية عن الحرب ضد داعش على الجبهات الكوردية في جنوب و غرب كوردستان.



وشارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بالشؤون الكوردية، منها:

1.



مؤتمر دولي حول القضية الكوردية عام 2016 في البرلمان الأوروپي في بلجيكا.

2.



المنتدى الدولي عام 2018 حول التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي الذي يجري في عفرين.

3.



ضيف ومشارك في الأنشطة الفكرية والندوات في معرض أربيل الدولي للكتاب عامي 2017 و2019.

4.



ضيف شرف في معرض الكتاب الثاني في غرب كوردستان عام 2018.

له علاقات وصلات مع الأدباء و المثقفين الكورد و مع معظم القوى السياسية الكوردستانية في جنوب وغرب وشرق كوردستان.

قام بزيارات عمل ميدانية لجبهات القتال ضد داعش في جنوب وغرب كوردستان.

وله مؤلفات عديدة منها "جلال طالباني، رؤية مصرية".

يذكر ان مجموعة من المثقفين الكوردي في اوروبا قاموا بتأسيس جائزة تحت اسم (جائزة عثمان صبري التكريمية)، كتعبير منهم وتقدير للجهود التي بذلها المناضل والكاتب الكوردي عثمان صبري في مجالات عديدة سياسية وثقافية وادبية ولغوية، وشكلت لجنة مؤلفة من سبعة مثقفين كورد مهمتها الاشراف على منح هذه الجائزة التي تمنح كل ثلاث سنوات مرة واحدة لشخصية أدبية او سياسية صديقة للشعب الكوردي وقد منحت أول مرة عام 2000 للبرفسور التركي اسماعيل بشيكجي وعام 2004 لصديقة الشعب الكوردي مدام ميتران وعام 2009 للكاتب الدكتور منذر الفضل و2017 للشاعرة مليكة مزان وفي العام 2020 منحت للكاتب والصحافي المصري السيد عبدالفتاح علي.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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