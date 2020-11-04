اشتباكات بين الحزب الديمقراطي وحزب العمال في آميدي

2020/11/04 | 12:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت، اليوم الاربعاء، اشتباكات بين قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب العمال الكوردستاني في محافظة دهوك.

وقالت وسائل اعلام مقربة من الحزب الديمقراطي: ان اشتباكات مسلحة اندلعت بين قوات تابعة للحزب الديمقراطي وحزب العمال الكوردستاني في حدود ناحية جمانكي في حدود قضاء آميدي بمحافظة دهوك.

واضافت: ان الاشتباكات ادت الى استشهاد واصابة عدد من منتسبي قوات البيشمركة.

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