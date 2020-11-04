الخارجية الإسبانية : لا يزال من المبكر تحديد الفائز في الانتخابات الأمريكية

2020/11/04 | 12:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الأربعاء، أنه ” لا يزال من المبكر تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.



وقالت لايا لراديو كادينا سير، إنه “يجب التحلي بالصبر، وعد الأصوات واحدا تلو الآخر، مثلما يحصل في كل الأنظمة الديمقراطية”.



وأعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، عن قناعته […]

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