القضاء اللبناني يتخذ قرارا نهائيا بحق كارلوس غصن بشأن تهمة زيارة إسرائيل

2020/11/04 | 12:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أوقف القضاء اللبناني، ملاحقة الرئيس السابق لمجمع "رينو- نيسان"، كارلوس غصن، بجرم دخول إسرائيل بناء على إخبار قدمه ثلاثة محامين بحقه مطلع العام إثر وصوله إلى بيروت بعد فراره من اليابان.

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