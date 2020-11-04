التخطيط : أهم أولويات موازنة 2021 توفير رواتب الموظفين

2020/11/04 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأكدت وزارة التخطيط، الاربعاء، أن استمرار المشاريع الاستثمارية وتوفير رواتب الموظفين، هي من أهم أولويات موازنة 2021.

وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان في حديث للصحيفة الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان وزارته "تتفهم الوضع العام في البلاد، وتسعى من اجل بناء اولويات واضحة في موازنة العام المقبل 2021، التي نوه بأن ابرزها استمرار المشاريع الاستثمارية اضافة الى رواتب الموظفين".

واردف، ان "تلك المشاريع الاستثمارية في حال استمرارها فإنها تفسح المجال للقطاع الخاص بالدخول بقوة الى سوق العمل، كما انها توفر في الوقت نفسه فرص عمل متميزة للعاطلين في البلاد"، مشيرا الى ان "الدولة تقوم الى جانب توزيع الرواتب بين الموظفين، بتقديم الخدمات الى عموم ابناء الشعب من اجل توفير سبل العيش الكريم لهم".

وبين جوهان ان وزارته "قررت ايقاف الدخول في التزامات تعاقدية لمشاريع جديدة تحمل الخزينة العامة مبالغ اضافية لاتستطيع الايفاء بها خلال العامين او الثلاثة المقبلة"، مشيرا في السياق نفسه الى انها "ستعكف خلال الموازنة المقبلة، على استكمال نظريتها من المشاريع المتوقفة في بغداد ومحافظات البلاد، وأن القرار لن يشمل الحالات الاضطرارية التي تمس حاجة المواطن".

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