2020/11/04 | 12:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب قلص تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن إلى سبع نقاط.



وتظهر الإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية كبرى، منها شبكتا “إن بي سي” و”سي إن إن” وصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن بايدن حصد حتى الآن أصوات 220 من أصل أعضاء المجتمع الانتخابي الـ538، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وسائل إعلام أمريكية : ترامب يقلص الفارق مع بايدن الى 7 نقاط وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل إعلام أمريكية : ترامب يقلص الفارق مع بايدن الى 7 نقاط) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل إعلام أمريكية : ترامب يقلص الفارق مع بايدن الى 7 نقاط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).