حاكم بنسلفانيا يصف هجوم ترامب حول تزوير الانتخابات بـ”الهجوم الحزبي”

2020/11/04 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – رد حاكم ولاية بنسلفانيا، الديمقراطي، توم وولف، اليوم الأربعاء، على ادعاءات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفا هجومه بـ”الهجوم الحزبي”.



وأكد وولف أن ولايته تعمل جاهدة لفرز أكثر من مليون بطاقة اقتراع عبرالبريد.



وقال وولف، عبر تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “لنكن واضحين، هذا هجوم بدوافع حزبية […]

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