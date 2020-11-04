وزارة الداخلية: تحديد مفارز لاعتقال جميع مخالفي قانون الإقامة في العراق

2020/11/04 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الداخلية العراقية، تحديد مفارز لاعتقال جميع مخالفي قانون الإقامة في البلاد, وذكرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الوزارة، أن هناك برنامج حكومي ينفذ من قبل الشركات السياحية المعتمدة، والذي يحدد من خلاله السياح وأماكنهم والتوقيتات التي يدخلون فيها إلى البلاد ومواعيد خروجهم.

ودعت المديرية في الوزارة المواطنين في وقت سابق، إلى عدم إيواء العمال المخالفين للقانون العراقي من الجنسيات الأجنبية، فضلا عن عدم التعامل مع الشركات الوهمية التي تتاجر بالعمال، وإبلاغ الجهات المختصة بالمخالفين لينالوا جزاءهم العادل.

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