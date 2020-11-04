كاتبة اميركية: واشنطن غزت العراق وتشيطن ايران بالنيابة عن الصهيونية

2020/11/04 | 12:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اتهمت الكاتبة الأمريكية، أليسون وير، امريكا بشان الحروب على العراق بالنيابة عن الحركة الصهيونية، مبينة إنه من المذهل أن القليلين في أمريكا يعرفون بشأن حركة سياسية كبيرة عمرها أكثر من قرن، في إشارة إلى “الحركة الصهيونية العالمية”، رغم تسببها بالحروب، وتشريد الناس، وحالة عدم الاستقرار في العالم.وأكدت المديرة التنفيذية لمنظمة “لو أن الأمريكان علموا” أن الحركة تمارس نفوذا هائلا في العالم بشكل عام، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا.ولفتت إلى أن الصهيونية، التي تعرف بأنها حركة يهودية تنتشر حول العالم وهي التي أثمرت تأسيس وتطوير دولة إسرائيل، نجحت في ارتكاب واحدة من أكبر الخدع في القرن العشرين صورت الضحايا (الفلسطينيين) على أنهم معتدون بينما صورت المعتدين (المستعمرين الصهاينة) على أنهم ضحايا.وقالت أليسون التي ألفت كتاب “التاريخ الخفي لكيفية استخدام الولايات المتحدة من أجل إقامة إسرائيل” إن هذه الحركة تشتمل على عدد كبير من الكيانات الدولية القوية.وأشارت إلى أن اللوبي المناصر لإسرائيل في الولايات المتحدة من أقوى مجموعات الضغط وأكثرها اختراقا للدولة.وأكدت أن مناصري إسرائيل أصبحوا أصحاب نفوذ كبير في الحزبين السياسيين الرئيسين في الولايات المتحدة، وتمكنوا من انتزاع كم كبير من التأييد لإسرائيل، ولعبوا دورا مركزيا في دفع الولايات المتحدة لغزو العراق نيابة عن إسرائيل، واليوم يقومون بشيطنة إيران.انتهى 25د

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