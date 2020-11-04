اليوم.. مباراتان في دوري لكرة الممتاز

2020/11/04 | 12:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تنطلق اليوم الاربعاء، منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراق الممتاز بكرة القدم.

وسيحل النجف ضيفاً على السماوة في ملعب الاخير، حيث يبحث عن الانتصار الاول له في المسابقة.

اما في المباراة الثانية، سيواجه الميناء فريق الكهرباء على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

وتستكمل مباريات الجولة يومي الخميس والجمعة المقبلين.



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