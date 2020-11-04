إغلاق جميع مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة

2020/11/04 | 12:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت المراكز في ولاية ألاسكا، في أقصى شمال غرب البلاد، الأخيرة التي أغلقت أبوابها.

وتواصل فرز الأصوات، وربما لن تظهر النتائج في أي وقت من اليوم أو حتى في وقت متأخر من اليوم، في ظل ترجيحات بتقديم طعون قضائية.

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