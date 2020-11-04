ملعب كربلاء الدولي جاهز لاستضافة المباريات

2020/11/04 | 12:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن ملعب كربلاء الدولي، أن ملعب كربلاء الدولي اصبح جاهزاً لاستضافة مباريات دوري الكرة الممتاز.

وقال مدير دائرة شؤون المحافظات والاقاليم طالب الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ملاكات ملعب كربلاء الدولي التابعة لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة عمليات الادامة والصيانة والتنظيف”.

واوضح أن “الملعب الان في ابهى حلة وتم تهيئته لتضييف مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم، حيث اصبح جاهزاً لاستقبال المباريات ابتداءً من يوم غد”.

يذكر ان عدد كبير من الاندية اختبارات ملعب كربلاء الدولي، كونه مستوفي لشروط التراخيص.



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