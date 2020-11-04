السعودية تستبدل نظام

2020/11/04 | 12:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض ـ مباشر: أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف بناء سوق عمل جاذب وتطوير بيئة العمل.وتأتي مبادرة الوزارة بعد …

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