مدير منفذ حدودي في إقليم كردستان: ليس لدينا أي ارتباط مباشر مع بغداد

2020/11/04 | 12:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتحدث مدير الجمارك في منفذ باشماخ الحدودي شاخوان بكر محمد، عن قرارات جديدة ستدخل حيز التنفيذ لمنع التهريب، لافتًا إلى أنه لا يوجد لدى المنفذ أي ارتباط مباشر مع بغداد.

وقال محمد في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "هناك أربعة منافذ حدودية رسمية في إقليم كردستان، وهي منفذ إبراهيم الخليل، وحاج عمران، وباشماخ وبرويزخان"، لافتاً إلى أنه "تم إبلاغ الحكومة والبرلمان والجهات ذات العلاقة بشأن مشكلة التهريب".

وأضاف أن "البرلمان والحكومة يتابعان هذا الملف بشكل جاد وأصدروا قرارات وتعليمات من أجل تقليل التهريب وجمع الموارد والسيطرة على المنافذ"، مؤكداً أن "القرارات ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل وتنظيم عمل المنافذ وفقاً لبرنامج محدد".

وتابع محمد أن "موارد منفذ باشماخ تعود إلى وزارة المالية في إقليم كردستان وأي تعامل مع بغداد يتم من خلال الحكومة والوزارات"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد لدى المنفذ أي ارتباط مباشر مع بغداد".

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